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ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 23.07.2026
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12:46 23.07.2026 (обновлено: 12:51 23.07.2026)
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" освободили город Белицкое в ДНР.
  • ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и военную технику, включая две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили Белицкое в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 350 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики… Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - говорится в сводке.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Грузское, Новотроицкое, Светлое, Новогригоровка, Новониколаевка, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
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