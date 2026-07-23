ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 195 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за сутки более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.