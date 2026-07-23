ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 195 военных, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 195 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Беленькое, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли за сутки более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.