В Кировской области проверят ситуацию с расплодившимися "суперсвиньями"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура организует проверку по ситуации с расплодившимися кабанами в Афанасьевском районе, которые вредят людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее отделение Народного фронта в Кировской области сообщило о том, что в Афанасьевском районе стадо "суперсвиней" - гибридов кабанов и домашних свиней - свободно разгуливает по улицам деревень. Животные разоряют огороды, вытаптывают посевы в полях и даже проявляют агрессию к людям, заставляя тех спасаться на деревьях.
"Ситуация с кабанами находится в поле зрения Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры. Организованы проверочные мероприятия", - заявил собеседник агентства, комментируя ситуацию с "суперсвиньями".