В Кировской области проверят ситуацию с расплодившимися "суперсвиньями"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура организует проверку по ситуации с расплодившимися кабанами в Афанасьевском районе, которые вредят людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.