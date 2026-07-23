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В Кировской области проверят ситуацию с расплодившимися "суперсвиньями" - РИА Новости, 23.07.2026
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21:50 23.07.2026
В Кировской области проверят ситуацию с расплодившимися "суперсвиньями"

Прокуратура проверит ситуацию с расплодившимися кабанами в Кировской области

© Фото : Народный фронт Кировская областьСвиньи в Афанасьевском районе Кировской области
Свиньи в Афанасьевском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Народный фронт Кировская область
Свиньи в Афанасьевском районе Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура организует проверку по ситуации с расплодившимися кабанами в Афанасьевском районе, которые вредят людям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее отделение Народного фронта в Кировской области сообщило о том, что в Афанасьевском районе стадо "суперсвиней" - гибридов кабанов и домашних свиней - свободно разгуливает по улицам деревень. Животные разоряют огороды, вытаптывают посевы в полях и даже проявляют агрессию к людям, заставляя тех спасаться на деревьях.
"Ситуация с кабанами находится в поле зрения Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры. Организованы проверочные мероприятия", - заявил собеседник агентства, комментируя ситуацию с "суперсвиньями".
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