Работников детского сада в Сочи, обвиняемых в истязании детей, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал работников местного детского сада, обвиняемых в истязании детей, на два месяца.
- Обвиняемые в детском саду № 35 города Сочи с июня по июль текущего года неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал работников местного детского сада, обвиняемых в истязании детей, на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов.
По информации ведомства, с июня по июль текущего года в детском саду № 35 города Сочи обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.
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Утром в четверг работников арестовали. Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу.
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"Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры - два месяца, то есть до 23 сентября года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Во вторник правоохранительные органы Сочи сообщали, что матери обратились к ним и рассказали об избиениях и оскорблениях детей в садике.
Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников. После инцидента в детском саду следователи возбудили уголовное дело.