Работников детского сада в Сочи, обвиняемых в истязании детей, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал работников местного детского сада, обвиняемых в истязании детей, на два месяца.

Обвиняемые в детском саду № 35 города Сочи с июня по июль текущего года неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.

КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал работников местного детского сада, обвиняемых в истязании детей, на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По информации ведомства, с июня по июль текущего года в детском саду № 35 города Сочи обвиняемые неоднократно наносили детям удары по голове, хватали их за волосы, оскорбляли.

Утром в четверг работников арестовали. Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу.

« "Суд, рассмотрев материалы, пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства. Срок меры - два месяца, то есть до 23 сентября года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник правоохранительные органы Сочи сообщали, что матери обратились к ним и рассказали об избиениях и оскорблениях детей в садике.