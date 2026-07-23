Солистка "Миража" отсудила у основателя группы восемь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину о защите авторских прав.

Суд постановил взыскать в пользу Суханкиной компенсацию в размере более 8 миллионов рублей.

Литягину запретили распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение 29 музыкальных произведений группы «Мираж».

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Как установил суд, Суханкина является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под наименованием группы " Мираж ". Истцу стало известно, что Литягин — один из авторов исполненных ею произведений — распоряжается исключительным правом на них. Об этом Суханкина узнала осенью 2023 года из материалов судебного дела, где она и Литягин были привлечены в качестве третьих лиц.

"Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение произведений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более 8 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, Литягину запретили распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение 29 музыкальных произведений, опубликованных под именем группы "Мираж", в том числе таких хитов, как "1000 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу" и "Музыка нас связала".