Солистка "Миража" отсудила у основателя группы восемь миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск Маргариты Суханкиной к Андрею Литягину о защите авторских прав.
- Суд постановил взыскать в пользу Суханкиной компенсацию в размере более 8 миллионов рублей.
- Литягину запретили распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение 29 музыкальных произведений группы «Мираж».
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск солистки группы "Мираж" Маргариты Суханкиной к композитору и основателю коллектива Андрею Литягину о защите авторских прав и взыскал более 8 миллионов рублей компенсации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Как установил суд, Суханкина является исполнителем музыкальных произведений, записанных на фонограммы и выпущенных под наименованием группы "Мираж". Истцу стало известно, что Литягин — один из авторов исполненных ею произведений — распоряжается исключительным правом на них. Об этом Суханкина узнала осенью 2023 года из материалов судебного дела, где она и Литягин были привлечены в качестве третьих лиц.
"Суд запретил Андрею Литягину распоряжаться исключительными правами Суханкиной на совместное исполнение произведений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более 8 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, Литягину запретили распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение 29 музыкальных произведений, опубликованных под именем группы "Мираж", в том числе таких хитов, как "1000 звезд", "Мерцает ночь", "Звезды молчат", "Я больше не прошу" и "Музыка нас связала".
Группа "Мираж" — советская и российская музыкальная группа, основанная в 1986 году композитором и клавишником Литягиным. Первой солисткой группы стала Суханкина, записавшая три первых хита коллектива — "Звезды нас ждут", "Видео" и "Эта ночь".
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