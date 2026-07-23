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Депутата парламента Армении Саркисяна оставили под домашним арестом - РИА Новости, 23.07.2026
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18:10 23.07.2026 (обновлено: 18:19 23.07.2026)
Депутата парламента Армении Саркисяна оставили под домашним арестом

Суд в Ереване оставил под домашним арестом депутата парламента Саркисяна

© Sputnik / Арам НерсесянАртур Саркисян
Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Артур Саркисян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избранный депутатом парламента Армении нового созыва Артур Саркисян оставлен под домашним арестом.
  • Архиепископу Баграту Галстаняну и 17 его сторонникам предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти.
  • Мера пресечения Игорю Саркисяну изменена с домашнего ареста на административный надзор.
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Суд в Ереване оставил под домашним арестом избранного депутатом парламента Армении нового созыва Артура Саркисяна, сообщает Telegram-канал движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном.
В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Суд Армении 4 июня изменил меру пресечения архиепископу на домашний арест. Восемнадцатого июня суд продлил домашний арест на три месяца.
"Беззаконие. Депутат Национального собрания 9-го созыва Артур Саркисян останется под домашним арестом, суд счел депутатскую неприкосновенность преодоленной", - говорится в сообщени.
Отмечается, что другому фигуранту того же дела - Игорю Саркисяну - домашний арест заменен на административный надзор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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