Депутата парламента Армении Саркисяна оставили под домашним арестом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избранный депутатом парламента Армении нового созыва Артур Саркисян оставлен под домашним арестом.
- Архиепископу Баграту Галстаняну и 17 его сторонникам предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти.
- Мера пресечения Игорю Саркисяну изменена с домашнего ареста на административный надзор.
ЕРЕВАН, 23 июл - РИА Новости. Суд в Ереване оставил под домашним арестом избранного депутатом парламента Армении нового созыва Артура Саркисяна, сообщает Telegram-канал движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном.
В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Суд Армении 4 июня изменил меру пресечения архиепископу на домашний арест. Восемнадцатого июня суд продлил домашний арест на три месяца.
"Беззаконие. Депутат Национального собрания 9-го созыва Артур Саркисян останется под домашним арестом, суд счел депутатскую неприкосновенность преодоленной", - говорится в сообщени.
Отмечается, что другому фигуранту того же дела - Игорю Саркисяну - домашний арест заменен на административный надзор.