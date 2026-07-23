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Директора реабилитационного центра "Свобода" отправили под домашний арест - РИА Новости, 23.07.2026
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16:59 23.07.2026 (обновлено: 23:15 23.07.2026)
Директора реабилитационного центра "Свобода" отправили под домашний арест

Суд на Урале отправил под домашний арест директора ребцентра "Свобода"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководителя реабилитационного центра АНО "Свобода" Валерия Болдырева отправили под домашний арест по 22 сентября 2026 года.
  • Он обвиняется в незаконном лишении свободы и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Сысертский районный суд отправил под домашний арест по 22 сентября руководителя скандально известного реабилитационного центра АНО "Свобода" Валерия Болдырева по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
Директор ребцентра Болдырев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы) а также частью 4 статьи 309 УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).
"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Постановление вступит в силу в течение трех суток, если не будет обжаловано сторонами.
В пресс-службе следственного управления СК региона уточнили, что, по версии следствия, обвиняемый организовал преступную группу из бывших реабилитантов, участники которой незаконно удерживали в ребцентре граждан, применяя к ним психическое насилие, угрозы и унижение. Также фигурант, зная о расследуемом уголовном деле, пытался подкупить одного из потерпевших, передав ему деньги.
В марте этого года следственный отдел по городу Сысерть свердловского СУ СК возбудил уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы пациентов частной клиники. По данным местных СМИ, речь шла о реабилитационном центре "Свобода", являющемся частью федеральной сети одноименных наркологических клиник.
В медиа сообщалось, что житель Урала покалечил себя, чтобы попасть в больницу и, таким образом, вырваться из филиала сети наркологических клиник, куда он попал добровольно, однако, вместо лечения, по его словам, там над ним издевались. Также в прессе сообщали об издевательствах и пытках в других уральских филиалах известной наркологической клиники.
Ранее директор кемеровского филиала сети наркологических клиник "Свобода " Иван Коршунов был отправлен в СИЗО по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Бывший главный врач этой клиники Сергей Белов находится под домашним арестом.
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