Краткий пересказ от РИА ИИ Руководителя реабилитационного центра АНО "Свобода" Валерия Болдырева отправили под домашний арест по 22 сентября 2026 года.

Он обвиняется в незаконном лишении свободы и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Сысертский районный суд отправил под домашний арест по 22 сентября руководителя скандально известного реабилитационного центра АНО "Свобода" Валерия Болдырева по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.

Директор ребцентра Болдырев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы) а также частью 4 статьи 309 УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 22 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу в течение трех суток, если не будет обжаловано сторонами.

В пресс-службе следственного управления СК региона уточнили, что, по версии следствия, обвиняемый организовал преступную группу из бывших реабилитантов, участники которой незаконно удерживали в ребцентре граждан, применяя к ним психическое насилие, угрозы и унижение. Также фигурант, зная о расследуемом уголовном деле, пытался подкупить одного из потерпевших, передав ему деньги.

В марте этого года следственный отдел по городу Сысерть свердловского СУ СК возбудил уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы пациентов частной клиники. По данным местных СМИ, речь шла о реабилитационном центре "Свобода", являющемся частью федеральной сети одноименных наркологических клиник.

В медиа сообщалось, что житель Урала покалечил себя, чтобы попасть в больницу и, таким образом, вырваться из филиала сети наркологических клиник, куда он попал добровольно, однако, вместо лечения, по его словам, там над ним издевались. Также в прессе сообщали об издевательствах и пытках в других уральских филиалах известной наркологической клиники.