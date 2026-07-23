Кассационный суд не отменил посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

"Суд отклонил кассационную жалобу, в которой мы просили об отмене решения и возвращении дела на новое рассмотрение. Мы подадим жалобу в Верховный суд РФ", - рассказал собеседник агентства.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.