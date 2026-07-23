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Кассационный суд не отменил посмертный приговор отцу сестер Хачатурян - РИА Новости, 23.07.2026
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12:43 23.07.2026
Кассационный суд не отменил посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

Кассационный суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять приговор Михаилу Хачатуряну, посмертно признанному виновным в насилии над дочерьми.
  • Защита подаст жалобу в Верховный суд.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять приговор Михаилу Хачатуряну, посмертно признанному совершившим насилие над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Чугуашвили.
Судебное заседание прошло сегодня в закрытом режиме.
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"Суд отклонил кассационную жалобу, в которой мы просили об отмене решения и возвращении дела на новое рассмотрение. Мы подадим жалобу в Верховный суд РФ", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, причастность Хачатуряна к преступлению так и не была доказана, в суде не исследовались показания сестер.
Ранее Мосгорсуд утвердил решение по делу в отношении Хачатуряна, его признали совершившим преступления насильственного характера в отношении дочерей. Дело Хачатуряна прекратили в связи с его смертью, а расследование в отношении девушек было возобновлено. Тогда представители сестер Хачатурян отреагировали на решение суда по отцу положительно, отметив, что оно поможет добиться их оправдания.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
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