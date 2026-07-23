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Суд отклонил иск московского метро к "Литресу" на 582 тысячи рублей - РИА Новости, 23.07.2026
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12:17 23.07.2026
Суд отклонил иск московского метро к "Литресу" на 582 тысячи рублей

Суд отклонил иск московского метро к "Литресу" на 582 тыс руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы отклонил иск московского метрополитена к книжному сервису «Литрес».
  • Истец требовал взыскать с «Литреса» около 582 тысяч рублей за использование обозначения, сходного с товарным знаком метрополитена в виде красной буквы «М», в оформлении книги «Встретимся в метро».
  • На данный момент книга «Встретимся в метро» предлагается на «Литресе» с другим оформлением обложки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск столичного метрополитена, требовавшего взыскать с книжного сервиса "Литрес" около 582 тысяч рублей за незаконное, как считал истец, использование его товарного знака в оформлении книги "Встретимся в метро", которую продает ответчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Предметом спора стала обложка электронной книги "Встретимся в метро" Юлии Шутовой, в оформлении которой использовано обозначение, внешне сходное с товарным знаком истца в виде красной буквы "М", - сказал собеседник агентства.
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Дело было рассмотрено по упрощенной процедуре, поэтому мотивировочная часть решения суда не опубликована. Причины отказа в иске станут известны, если ответчик решит обжаловать судебный акт и попросит суд изготовить его в полном объеме.
На данный момент книга "Встретимся в метро" предлагается на "Литресе" с другим оформлением обложки.
По данным Роспатента, товарный знак в виде выполненной оригинальным шрифтом красной буквы "М" был зарегистрирован метрополитеном в 2017 году и распространяется на большой перечень товаров и услуг, включая книги и интерактивную публикацию книг и периодики.
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МоскваЛитРесФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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