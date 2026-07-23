Суд отклонил иск московского метро к "Литресу" на 582 тысячи рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы отклонил иск московского метрополитена к книжному сервису «Литрес».

Истец требовал взыскать с «Литреса» около 582 тысяч рублей за использование обозначения, сходного с товарным знаком метрополитена в виде красной буквы «М», в оформлении книги «Встретимся в метро».

На данный момент книга «Встретимся в метро» предлагается на «Литресе» с другим оформлением обложки.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск столичного метрополитена, требовавшего взыскать с книжного сервиса "Литрес" около 582 тысяч рублей за незаконное, как считал истец, использование его товарного знака в оформлении книги "Встретимся в метро", которую продает ответчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Предметом спора стала обложка электронной книги "Встретимся в метро" Юлии Шутовой, в оформлении которой использовано обозначение, внешне сходное с товарным знаком истца в виде красной буквы "М", - сказал собеседник агентства.

Дело было рассмотрено по упрощенной процедуре, поэтому мотивировочная часть решения суда не опубликована. Причины отказа в иске станут известны, если ответчик решит обжаловать судебный акт и попросит суд изготовить его в полном объеме.

На данный момент книга "Встретимся в метро" предлагается на " Литресе " с другим оформлением обложки.