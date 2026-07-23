Жителя Коми приговорили к тюрьме за попытку вступить в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель города Печора республики Коми Вилинский* И. П. приговорен к 16 годам лишения свободы.

Осужденный планировал вступить в запрещенную украинскую террористическую организацию и участвовать в боевых действиях против ВС России.

Дело было расследовано по статьям о приготовлении к государственной измене, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к диверсии.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Диверсант из Коми, пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщил ЦОС ФСБ.

В конце октября ФСБ сообщала, что диверсант из Коми , пытавшийся уехать на Украину воевать против ВС РФ, задержан в поезде, следовавшем в Белгород.

"Вступил в законную силу приговор 1-го Западного окружного военного суда в отношении жителя города Печора республики Коми Вилинского* И.П., 1976 года рождения... Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, штрафу в размере 250 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, осужденный принял решил вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию для осуществления в ее составе диверсионной деятельности на территории России. "В дальнейшем фигурант планировал выехать на территорию Украины для непосредственного участия в составе этой организации в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в релизе.

Чтобы подтвердить намерения, он выполнил разведывательное задание по съемке уязвимых мест топливно-энергетического комплекса Печоры для совершения диверсии, добавили в ФСБ.

"В июне 2025 года злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ России по республике Коми при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию для вступления в террористическую организацию", - рассказали в службе.

Дело было расследовано по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к государственной измене), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (приготовление к совершению диверсии) УК России.