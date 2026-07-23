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Суд утвердил мировое соглашение по иску метро к поставщику поездов - РИА Новости, 23.07.2026
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10:57 23.07.2026
Суд утвердил мировое соглашение по иску метро к поставщику поездов

Суд утвердил мировое соглашение по иску метро к "Метровагонмашу" на 1,8 млрд руб

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску метрополитена к поставщику поездов — мытищинскому заводу "Метровагонмаш" на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей.
  • Ответчик выплатит около 13 миллионов рублей неустойки.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску московского метрополитена к поставщику поездов – мытищинскому заводу "Метровагонмаш" – на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, стороны договорились, что ответчик выплатит метрополитену около 13 миллионов рублей неустойки, от остальной части требований истец отказывается.
Иск поступил в суд в августе. На тот момент это был самый крупный из более 20 исков, поданных столичным метро к "Метровагонмашу" с мая этого года. Общая сумма исковых требований достигла тогда почти 7 миллиардов рублей, при том что до этого стороны последний раз судились в 2021 году.
Завод "Метровагонмаш" (МВМ) – крупнейший производитель вагонов метро в России и на пространстве СНГ. Он основан в 1897 году. Разработкой и производством вагонов метро занимается с 1934 года. В метрополитенах 19 городов 11 стран мира эксплуатируется более 9 тысяч вагонов метро МВМ. Вагоны метро, выпущенные на "Метровагонмаше", перевозят более 16 миллионов пассажиров ежедневно.
Сейчас "Метровагонмаш" входит в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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