Верховный суд уточнил применение нормы о защите прав потребителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд России постановил, что гражданин, ставший собственником товара, изначально купленного для коммерческих целей, не наделен правами потребителя.

Поводом для решения стало дело жителя Нижегородской области, который купил автомобиль Range Rover с неисправностями, и суд первой инстанции присудил ему компенсацию на основании закона о защите прав потребителей.

Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение, указав на ошибочность вывода о наделении истца правами потребителя.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гражданин, который стал собственником товара, изначально купленного для коммерческих целей, не наделен правами потребителя, следует из решения Верховного суда России, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Поводом стало дело жителя Нижегородской области , который в 2024 году купил у частного лица автомобиль Range Rover за 6 миллионов рублей. В тот же год у машины выявились неисправности, которые не удалось устранить в рамках гарантийного ремонта. Автовладелец потребовал от автопроизводителя вернуть деньги за некачественный Range Rover и компенсировать разницу между уплаченной суммой и текущей стоимостью аналогичного автомобиля.

Компания, представляющая интересы Jaguar Land Rover в России , претензию не удовлетворила, и автолюбитель обратился в суд. Суд первой инстанции, руководствуясь законом о защите прав потребителей, взыскал с ответчика в пользу истца стоимость новой аналогичной машины в 31,6 миллиона рублей, а также начислил многомиллионные неустойку и штраф. Решение в части неустойки и штрафа изменили апелляционная и кассационная инстанции.

Из материалов следует, что представитель автопроизводителя выплатил истцу 31,6 миллиона рублей, но обратился в Верховный суд России, оспаривая принятые по делу решения.

Высшая судебная инстанция установила, что истец является четвертым собственником автомобиля, поскольку первым покупателем была частная фирма, которая приобретала Land Rover в лизинг для своей коммерческой деятельности, в данном споре не применимы нормы закона о защите прав потребителей. Суд пояснил, что при переходе права собственности на товар гражданин наделяется правами, предоставленными потребителю в случае покупки этого товара у гражданина, который приобретал и использовал его исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

"Установленные обстоятельства указывают на то, что изначально спорный автомобиль приобретался не для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, вывод судебных инстанций о том, что истец в спорных правоотношениях наделен правами потребителя, является ошибочным", - говорится в документе.