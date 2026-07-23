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Верховный суд уточнил применение нормы о защите прав потребителей - РИА Новости, 23.07.2026
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08:44 23.07.2026
Верховный суд уточнил применение нормы о защите прав потребителей

Суд уточнил применение нормы о защите прав потребителей по делу об автомобиле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России
Верховный суд России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России постановил, что гражданин, ставший собственником товара, изначально купленного для коммерческих целей, не наделен правами потребителя.
  • Поводом для решения стало дело жителя Нижегородской области, который купил автомобиль Range Rover с неисправностями, и суд первой инстанции присудил ему компенсацию на основании закона о защите прав потребителей.
  • Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение, указав на ошибочность вывода о наделении истца правами потребителя.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гражданин, который стал собственником товара, изначально купленного для коммерческих целей, не наделен правами потребителя, следует из решения Верховного суда России, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Поводом стало дело жителя Нижегородской области, который в 2024 году купил у частного лица автомобиль Range Rover за 6 миллионов рублей. В тот же год у машины выявились неисправности, которые не удалось устранить в рамках гарантийного ремонта. Автовладелец потребовал от автопроизводителя вернуть деньги за некачественный Range Rover и компенсировать разницу между уплаченной суммой и текущей стоимостью аналогичного автомобиля.
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Компания, представляющая интересы Jaguar Land Rover в России, претензию не удовлетворила, и автолюбитель обратился в суд. Суд первой инстанции, руководствуясь законом о защите прав потребителей, взыскал с ответчика в пользу истца стоимость новой аналогичной машины в 31,6 миллиона рублей, а также начислил многомиллионные неустойку и штраф. Решение в части неустойки и штрафа изменили апелляционная и кассационная инстанции.
Из материалов следует, что представитель автопроизводителя выплатил истцу 31,6 миллиона рублей, но обратился в Верховный суд России, оспаривая принятые по делу решения.
Высшая судебная инстанция установила, что истец является четвертым собственником автомобиля, поскольку первым покупателем была частная фирма, которая приобретала Land Rover в лизинг для своей коммерческой деятельности, в данном споре не применимы нормы закона о защите прав потребителей. Суд пояснил, что при переходе права собственности на товар гражданин наделяется правами, предоставленными потребителю в случае покупки этого товара у гражданина, который приобретал и использовал его исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
"Установленные обстоятельства указывают на то, что изначально спорный автомобиль приобретался не для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, вывод судебных инстанций о том, что истец в спорных правоотношениях наделен правами потребителя, является ошибочным", - говорится в документе.
Уточняется, что Верховный суд отменил решения апелляционной и кассационной инстанций и вернул дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
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