Суд начал банкротство объявленного в розыск блогера Subo

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве по заявлению налогового органа ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении объявленного в розыск блогера Субхана Мамедова (Subo).

Требования инспекции ФНС России в размере свыше 92 миллионов рублей включены в реестр требований кредиторов Мамедова.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Москве по заявлению налогового органа ввел начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - в отношении объявленного в розыск блогера Субхана Мамедова (Subo), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд включил в реестр требований кредиторов Мамедова требования инспекции ФНС России в размере свыше 92 миллионов рублей.

В эту сумму вошло около 40 миллионов рублей основного долга, около 32 миллионов рублей пени и около 21 миллиона рублей штрафа. Реструктуризация введена до 1 января 2027 года.

В ноябре сообщалось, что ФНС заблокировала счета Subo. Решения о приостановлении операций по его счетам были направлены в петербургский филиал "Альфа-банка", банк "Точка" и Т-Банк. Отмечалось также, что регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя Мамедова из ЕГРИП.

Блогеру Subo в июле в Подмосковье было заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Ранее обвинения в тех же преступлениях предъявили брату и отцу блогера.

Установлено, что с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. Далее с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.