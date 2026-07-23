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Суд начал банкротство объявленного в розыск блогера Subo - РИА Новости, 23.07.2026
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06:24 23.07.2026 (обновлено: 09:05 23.07.2026)
Суд начал банкротство объявленного в розыск блогера Subo

РИА Новости: суд ввел процедуру банкротства объявленного в розыск блогера Subo

© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)Субхан Мамедов
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
Субхан Мамедов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве по заявлению налогового органа ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении объявленного в розыск блогера Субхана Мамедова (Subo).
  • Требования инспекции ФНС России в размере свыше 92 миллионов рублей включены в реестр требований кредиторов Мамедова.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Москве по заявлению налогового органа ввел начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - в отношении объявленного в розыск блогера Субхана Мамедова (Subo), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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В эту сумму вошло около 40 миллионов рублей основного долга, около 32 миллионов рублей пени и около 21 миллиона рублей штрафа. Реструктуризация введена до 1 января 2027 года.
В ноябре сообщалось, что ФНС заблокировала счета Subo. Решения о приостановлении операций по его счетам были направлены в петербургский филиал "Альфа-банка", банк "Точка" и Т-Банк. Отмечалось также, что регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя Мамедова из ЕГРИП.
Блогеру Subo в июле в Подмосковье было заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Ранее обвинения в тех же преступлениях предъявили брату и отцу блогера.
Установлено, что с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. Далее с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей.
Отец и брат блогера на момент выдвижения обвинений возместили инспекции ФНС 9 миллионов рублей. Тем временем Субхан Мамедов был объявлен в розыск.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Субхан МамедовФедеральная налоговая служба (ФНС России)Альфа-банк
 
 
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