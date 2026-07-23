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Российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам - РИА Новости, 23.07.2026
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02:22 23.07.2026
Российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

РИА Новости: российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, но некоторые оставили условия без изменений.
  • ПСБ повысил ставки по краткосрочным вкладам на 3 месяца на 0,7 процентного пункта и рассматривает возможность дальнейшей корректировки условий по депозитам.
  • Альфа-банк повысил ставки по фиксированным вкладам с 18 июля на сроки 3, 4 и 6 месяцев, максимальные ставки составили 14% и 13,8% для премиальных клиентов и 13,5% и 13,6% для стандартных предложений.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Многие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов отметил, что в кредитной организации в конце июня произошли изменения по сберегательным продуктам: по краткосрочным вкладам на 3 месяца ставки повышены на 0,7 процентного пункта, по среднесрочным - снижены на 0,3 процентного пункта. "В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей корректировки условий по депозитам", - уточнил он.
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В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что банк повысил ставки по фиксированным вкладам с 18 июля на сроки 3, 4 и 6 месяцев. "Максимальные ставки по вкладам составили 14% на сроках 3, 4 месяца и 13,8% на сроках 6 месяцев в сегменте премиальных клиентов, 13,5% на сроках 3, 4 месяца и 13,6% на сроках 6 месяцев в рамках стандартных предложений", - говорится в сообщении.
"Банк "Санкт-Петербург" 1 июля обновил линейку срочных вкладов, сделав ее более гибкой... Так, размер приветственных ставок по срочным вкладам и накопительным счетам для новых клиентов банка традиционно поддерживается на лучшем уровне: 15% и 15,5% соответственно", - прокомментировал руководитель бизнеса группы депозитов банка "Санкт-Петербург" Иван Ходак.
Директор "МТС банка" по инвестициям и премиальному сервису Сергей Мальцев также отметил, что в банке на отдельных сроках были скорректированы ставки, чтобы поддерживать конкурентоспособность предложения и эффективно управлять структурой привлечения средств.
При этом в банке "Новиком" отметили, что сохранили текущую депозитную линейку и не пересматривали ставки по коротким вкладам в последнее время. "В дальнейшем решения будут приниматься с учетом динамики ключевой ставки, стоимости фондирования и общей конъюнктуры на рынке", - заключили там.
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