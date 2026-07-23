Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Такер Карлсон назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи одним из самых безрассудных решений США.
- По мнению Карлсона, подобные действия исключают возможность дипломатии.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является одним из самых безрассудных решений США, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RT.
"Они убили аятоллу. Это один из самых безумных шагов, которые когда-либо совершали США", — отметил он.
Карлсон также добавил, что подобные безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате власти решили перенести мероприятие, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его похоронили в родном Мешхеде спустя четыре месяца после гибели.