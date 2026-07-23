Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 23.07.2026
Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США

Журналист Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи одним из самых безрассудных решений США.
  • По мнению Карлсона, подобные действия исключают возможность дипломатии.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является одним из самых безрассудных решений США, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RT.
"Они убили аятоллу. Это один из самых безумных шагов, которые когда-либо совершали США", — отметил он.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
СМИ: США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана
Вчера, 07:09
Карлсон также добавил, что подобные безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате власти решили перенести мероприятие, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его похоронили в родном Мешхеде спустя четыре месяца после гибели.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Иран предупредил Лондон о последствиях решения предоставить базы ВВС США
Вчера, 16:58
 
В миреСШАИранИзраильТакер КарлсонАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала