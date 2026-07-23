Краткий пересказ от РИА ИИ Окружной суд в Вашингтоне рассмотрит иск правозащитной организации International Rights Advocates к американскому подразделению компании Lindt & Spruengli AG об использовании детского труда при производстве шоколада.

Правозащитная организация утверждает, что Lindt продолжает получать прибыль от детского труда, практически ничего не делая для его предотвращения.

International Rights Advocates заявляет о фальсификации официальной отчетности и мошеннических схемах с весами при закупке какао, что удерживает фермеров в состоянии крайней нищеты и вынуждает их привлекать к тяжелому труду собственных детей.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне рассмотрит иск правозащитной организации International Rights Advocates к американскому подразделению швейцарской кондитерской компании Lindt & Spruengli AG об использования детского труда при производстве шоколада, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Более двух десятилетий Lindt знала, что ее какао производится с использованием детского труда... Но в реальности Lindt продолжает получать прибыль от детского труда, практически ничего не делая для его предотвращения", - говорится в тексте иска.

Правозащитная организация подчеркивает в иске, что, вопреки заявлениям Lindt о снижении рисков и ответственных закупках какао, на фермах в Гане и Кот-д'Ивуаре детей продолжают массово привлекать к опасным работам с мачете и агрохимикатами.

По утверждению истца, реальный контроль над условиями труда на местах в Африке фактически отсутствует, а официальная отчетность фальсифицируется. Более того, по данным International Rights Advocates, представители и закупщики компании на местах систематически подделывают списки реабилитированных детей и отчеты о проведении тренингов для фермеров.

В документе также отмечается, что закупающие какао агенты используют мошеннические схемы с весами, урезая и без того низкие доходы местных производителей. Как подчеркивает истец, обвес на 7–10 килограммов с каждого мешка удерживает фермеров в состоянии крайней нищеты и вынуждает их привлекать к тяжелому труду собственных детей.

В своем ответе на иск, текст которого приводит агентство Рейтер, представитель Lindt заявил, что производитель "крайне серьезно относится к теме детского труда, решительно осуждает его и отрицает все обвинения в иске". В Lindt также заверили, что используют специальный протокол проверки поставщиков и системно расследуют любые возможные нарушения.