В США рассмотрят иск к швейцарской кондитерской компании о детском труде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окружной суд в Вашингтоне рассмотрит иск правозащитной организации International Rights Advocates к американскому подразделению компании Lindt & Spruengli AG об использовании детского труда при производстве шоколада.
- Правозащитная организация утверждает, что Lindt продолжает получать прибыль от детского труда, практически ничего не делая для его предотвращения.
- International Rights Advocates заявляет о фальсификации официальной отчетности и мошеннических схемах с весами при закупке какао, что удерживает фермеров в состоянии крайней нищеты и вынуждает их привлекать к тяжелому труду собственных детей.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне рассмотрит иск правозащитной организации International Rights Advocates к американскому подразделению швейцарской кондитерской компании Lindt & Spruengli AG об использования детского труда при производстве шоколада, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Более двух десятилетий Lindt знала, что ее какао производится с использованием детского труда... Но в реальности Lindt продолжает получать прибыль от детского труда, практически ничего не делая для его предотвращения", - говорится в тексте иска.
Правозащитная организация подчеркивает в иске, что, вопреки заявлениям Lindt о снижении рисков и ответственных закупках какао, на фермах в Гане и Кот-д'Ивуаре детей продолжают массово привлекать к опасным работам с мачете и агрохимикатами.
По утверждению истца, реальный контроль над условиями труда на местах в Африке фактически отсутствует, а официальная отчетность фальсифицируется. Более того, по данным International Rights Advocates, представители и закупщики компании на местах систематически подделывают списки реабилитированных детей и отчеты о проведении тренингов для фермеров.
В документе также отмечается, что закупающие какао агенты используют мошеннические схемы с весами, урезая и без того низкие доходы местных производителей. Как подчеркивает истец, обвес на 7–10 килограммов с каждого мешка удерживает фермеров в состоянии крайней нищеты и вынуждает их привлекать к тяжелому труду собственных детей.
В своем ответе на иск, текст которого приводит агентство Рейтер, представитель Lindt заявил, что производитель "крайне серьезно относится к теме детского труда, решительно осуждает его и отрицает все обвинения в иске". В Lindt также заверили, что используют специальный протокол проверки поставщиков и системно расследуют любые возможные нарушения.
Lindt & Spruengli AG - швейцарский производитель шоколада, основан в 1845 году. В портфель компании входят бренды Lindt, Ghirardelli, Russell Stover и другие. На конец 2025 года штат компании составлял 15 351 человека.
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