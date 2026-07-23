Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в результате атак США в Иране увеличилось - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 23.07.2026
Число погибших в результате атак США в Иране увеличилось

Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 55

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 55 человек.
  • Ранено 629 человек, согласно сообщению главы пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура.
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 55, раненых - до 629 человек, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Минздрав Ирана 22 июля сообщал о 53 погибших и 592 раненых в результате ударов США по Ирану в ходе текущей эскалации напряженности.
"С начала атак США ранены 629 человек, погибли 55 человек", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х.
Керманпур озвучил данные о жертвах с 27 июня по 23 июля, то есть, учел и пострадавших от первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о помощи Ирану
Вчера, 13:00
 
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала