Число погибших в результате атак США в Иране увеличилось

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 55 человек.

Ранено 629 человек, согласно сообщению главы пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура.

ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших в результате атак США в Иране возросло до 55, раненых - до 629 человек, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Минздрав Ирана 22 июля сообщал о 53 погибших и 592 раненых в результате ударов США по Ирану в ходе текущей эскалации напряженности.

"С начала атак США ранены 629 человек, погибли 55 человек", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети Х.

Керманпур озвучил данные о жертвах с 27 июня по 23 июля, то есть, учел и пострадавших от первого после подписания меморандума обмена ударами между США и Ираном в ночь на 27 июня.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.