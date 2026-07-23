США вводят визовые ограничения против кибермошенников

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"Сегодня я объявляю о введении новой глобальной политики визовых ограничений в соответствии с разделом 212(a)(3)(C) закона об иммиграции и гражданстве. Эта политика направлена против лиц, ответственных за киберпреступления и преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, или причастных к ним, включая тех, кто занимается кибермошенничеством и сексуальным вымогательством", - говорится в заявлении главы госдепа.