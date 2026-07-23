США вводят визовые ограничения против кибермошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении новой глобальной политики визовых ограничений в отношении киберпреступников.
- Визовые ограничения направлены против лиц, ответственных за киберпреступления и преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, включая тех, кто занимается кибермошенничеством и сексуальным вымогательством.
- Визовые ограничения могут быть применены также к ближайшим родственникам лиц, вовлеченных в противоправную деятельность такого рода.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Власти США вводят визовые ограничения в отношении киберпреступников в рамках борьбы с мошенничеством и вымогательством с использованием цифровых технологий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.
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"Сегодня я объявляю о введении новой глобальной политики визовых ограничений в соответствии с разделом 212(a)(3)(C) закона об иммиграции и гражданстве. Эта политика направлена против лиц, ответственных за киберпреступления и преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, или причастных к ним, включая тех, кто занимается кибермошенничеством и сексуальным вымогательством", - говорится в заявлении главы госдепа.
Визовые ограничения могут быть также применены к ближайшим родственникам лиц, вовлеченных в противоправную деятельность такого рода, добавил Рубио.
Как утверждает госсекретарь, только в 2024 году кибермошенники похитили у граждан США не менее 10 миллиардов долларов.
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