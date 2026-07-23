Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Рэнд Пол считает, что законопроект Линдси Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран нанесет ущерб США.

Законопроект предусматривает пошлину до 500 % на весь прямой импорт из России в США и наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100 % на товары из пяти стран — крупнейших покупателей российских нефти и газа — и из стран, "содействующих обходу санкций".

По мнению Пола, потенциальные санкции не повлияют на Россию, а США могут нанести себе экономический ущерб и ухудшить отношения с крупными мировыми державами.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Законопроект американского сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и сотрудничающей с ней странах ударит прежде всего по самим США, считает сенатор Рэнд Пол.

Законопроект предусматривает пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США, а также наделяет президента правом вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти стран - крупнейших покупателей российских нефти и газа – и из стран, "содействующих обходу санкций".

"Этот законодательный акт представляет собой закон о введении пошлин, который, судя по всему, был составлен в такой слепой ярости, что вместо того чтобы привести к изменению линии (в РФ - ред.)..., его карательные меры сделают американские семьи беднее и подорвут наши национальные интересы", - написал Пол в авторской колонке для телеканала Fox News.

По его словам, под его действие попадают в том числе Китай, Индия, Азербайджан, Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия.

"Если добавить Россию, то это охватывает около 40% всего населения планеты", - отметил политик.

При этом платить пошлины будут не сами страны, откуда на американский рынок поступают товары, а американские компании, продающие их гражданам США, пишет Пол. В случае применения этих мер это "выстрел себе в ногу", который может стоит американцам до полутриллиона долларов, считает он.

"Возможно, гении, которые думают, что это хорошая идея - принимать решения, поднимающие цены в выборный год, когда главная проблема американцев - это стоимость жизни, - в конечном счете не такие уж умные", - сказано в колонке.

Пол уверен, что потенциальные санкции никак не повлияют на Россию, которая и так уже находится под 26 тысячами санкций.

"Более того, Москве может понравиться то, что Соединенные Штаты наносят себе ненужный экономический ущерб и еще больше ухудшают свои отношения с многими крупными мировыми державами, такими как Индия, чей подъем мог бы послужить интересам США в нашей конкуренции с Китаем. Вместо этого мы можем направить Индию прямо в объятия Народной Республики", - считает Пол.

В свете этих причин законопроект следует отклонить, заключает он.

Ранее Трамп заявлял, что считает вероятным принятие этого закона.