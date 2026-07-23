Рубио: соглашения США в мирной энергетике будут предусматривать гарантии

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио заявил о том, что любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики будет предусматривать меры контроля.

Заявление было сделано в контексте сделки с Эр-Риядом.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики будет предусматривать меры контроля, заявил госсекретарь США Марко Рубио, говоря о сделке с Эр-Риядом.

"Достаточно сказать, что любое соглашение, которое мы собираемся заключить с любой страной мира по гражданской ядерной энергетике, должно предусматривать гарантии", - сказал он журналистам в Маниле

По словам Рубио , Вашингтон предпочел бы, чтобы Эр-Рияд развивал гражданскую ядерную энергетику в сотрудничестве с США, а не с другой страной.

"Это позволяет нам контролировать направление этого процесса и обеспечить соблюдение необходимых гарантий", - отметил госсекретарь.

Он назвал Саудовскую Аравию важным стратегическим партнером США и заявил, что заключение такого соглашения имело бы смысл. Рубио добавил, что после обнародования детали сделки пройдут предусмотренную процедуру рассмотрения в конгрессе США.