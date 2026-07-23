Рубио: соглашения США в мирной энергетике будут предусматривать гарантии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил о том, что любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики будет предусматривать меры контроля.
- Заявление было сделано в контексте сделки с Эр-Риядом.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Любое соглашение США о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики будет предусматривать меры контроля, заявил госсекретарь США Марко Рубио, говоря о сделке с Эр-Риядом.
"Достаточно сказать, что любое соглашение, которое мы собираемся заключить с любой страной мира по гражданской ядерной энергетике, должно предусматривать гарантии", - сказал он журналистам в Маниле.
По словам Рубио, Вашингтон предпочел бы, чтобы Эр-Рияд развивал гражданскую ядерную энергетику в сотрудничестве с США, а не с другой страной.
"Это позволяет нам контролировать направление этого процесса и обеспечить соблюдение необходимых гарантий", - отметил госсекретарь.
Он назвал Саудовскую Аравию важным стратегическим партнером США и заявил, что заключение такого соглашения имело бы смысл. Рубио добавил, что после обнародования детали сделки пройдут предусмотренную процедуру рассмотрения в конгрессе США.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США дали предварительное согласие Саудовской Аравии на обогащение урана. При этом договоренность не предполагает принятия международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия. По данным телеканала, черновое соглашение все еще ожидает подписи президента США Дональда Трампа, хотя переговоры завершились еще в октябре 2025 года.