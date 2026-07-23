Рейтинг@Mail.ru
США завершили 12-й раунд ударов по Ирану - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 23.07.2026
США завершили 12-й раунд ударов по Ирану

ВС США завершили 12-й раунд ударов по Ирану

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.
  • Удары были нанесены по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилища ракет и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о завершении 12-й волны ударов по иранским целям.
"Двадцать второго июля в 22.30 по восточному времени (05:30 мск - ред.) силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Американские силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая объекты военно-морской инфраструктуры, хранилища ракет и беспилотников, береговые пункты наблюдения и средства противовоздушной обороны, говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
На западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва
05:46
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала