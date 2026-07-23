СМИ: США взвешивают ввод войск в Мали для борьбы с боевиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США рассматривают возможность проведения военных действий в Мали для противодействия террористической организации JNIM*.
- Между высокопоставленными официальными лицами из администрации США нет согласия по вопросу о военных действиях в Мали.
- Заместитель помощника президента США Себастьян Горка выступает за проведение военных действий в Мали.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. США рассматривают возможность проведения военных действий в Мали для противодействия "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"* (террористические организации, запрещенные в РФ), сообщает издание Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.
"Администрация Трампа рассматривает возможность военных действий в западно-африканском Мали, чтобы нацелиться на связанную с "Аль-Каидой"* JNIM"*, - говорится в публикации со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Отмечается, что на данный момент между высокопоставленными официальными лицами из администрации согласия по этому вопросу нет. По данным газеты, за проведение подобных действий выступает заместитель помощника президента США Себастьян Горка.
Мали на протяжении нескольких лет регулярно подвергается атакам боевиков коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"* (террористическая организация, запрещена в РФ), и повстанцев-туарегов из "Фронта освобождения Азавада" (FLA)*.
* Запрещенная в России террористическая организация