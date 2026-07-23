Конгресс США может оспорить решение властей ограничить визы журналистам

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс заявил, что Конгресс США может поставить под вопрос решение администрации ограничить срок действия виз для представителей иностранных СМИ, но это вряд ли приведет к его отмене, так как решение носит административный характер.

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Конгресс США может поставить под вопрос решение администрации ограничить срок действия виз для иностранных журналистов, но это вряд ли приведет к его отмене, заявил РИА Новости президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) на прошлой неделе ограничило срок действия визы для представителей иностранных СМИ 240 днями. Чтобы остаться сверх этого времени, зарубежные журналисты должны будут подавать специальное прошение. Это правило не распространяется на репортеров из Китая , срок пребывания которых уже ограничен 90 днями.

Как ожидается, данное правило вступит в силу с 15 сентября.

"Да, безусловно, это решение может быть поставлено под вопрос в Конгрессе, который будет рассматривать его", - сказал Уильямс.

В то же время он выразил сомнение в реальности такой перспективы. По его словам, это объясняется тем, что решение носит административный, а не законодательный характер.

"Мы видим, что все это делается в административном порядке. Поэтому можно сколько угодно оспаривать – власти все равно сделают по-своему", - добавил Уильямс.

В течение последних почти 50 лет иностранные журналисты работали США по неиммиграционной визе I на условиях D/S (на срок действия статуса) и имели право находиться в стране до тех пор, пока действовало их соглашение с зарубежным СМИ-работодателем.