Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США может оспорить решение властей ограничить визы журналистам - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 23.07.2026
Конгресс США может оспорить решение властей ограничить визы журналистам

Уильямс: конгресс США может оспорить решение властей ограничить визы журналистам

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс заявил, что Конгресс США может поставить под вопрос решение администрации ограничить срок действия виз для представителей иностранных СМИ, но это вряд ли приведет к его отмене, так как решение носит административный характер.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Конгресс США может поставить под вопрос решение администрации ограничить срок действия виз для иностранных журналистов, но это вряд ли приведет к его отмене, заявил РИА Новости президент Ассоциации иностранной прессы Иен Уильямс.
Министерство внутренней безопасности США (МВБ) на прошлой неделе ограничило срок действия визы для представителей иностранных СМИ 240 днями. Чтобы остаться сверх этого времени, зарубежные журналисты должны будут подавать специальное прошение. Это правило не распространяется на репортеров из Китая, срок пребывания которых уже ограничен 90 днями.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Эксперт объяснил, кому навредят ограничения США по визам журналистов
Вчера, 07:18
Как ожидается, данное правило вступит в силу с 15 сентября.
"Да, безусловно, это решение может быть поставлено под вопрос в Конгрессе, который будет рассматривать его", - сказал Уильямс.
В то же время он выразил сомнение в реальности такой перспективы. По его словам, это объясняется тем, что решение носит административный, а не законодательный характер.
"Мы видим, что все это делается в административном порядке. Поэтому можно сколько угодно оспаривать – власти все равно сделают по-своему", - добавил Уильямс.
В течение последних почти 50 лет иностранные журналисты работали США по неиммиграционной визе I на условиях D/S (на срок действия статуса) и имели право находиться в стране до тех пор, пока действовало их соглашение с зарубежным СМИ-работодателем.
Ассоциация иностранной прессы действует в США с 1918 года. Она объединяет несколько сотен работающих в стране журналистов со всего мира.
Игорь Таро - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Глава МВД Эстонии выступил против выдачи туристических виз россиянам
17 июля, 15:08
 
В миреСШАКитайКонгресс СШАМинистерство внутренней безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала