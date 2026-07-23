США хотят закупить для Украины 150 пулеметов для борьбы с дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдепартамент США планирует закупить для Украины 150 крупнокалиберных пулеметов М2 с оптическими прицелами быстрого наведения.
- Поставка планируется в четыре партии: первые 30 комплектов должны быть переданы в течение 30 дней после заключения контракта, остальные — еще тремя партиями в течение последующих трех месяцев.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Госдепартамент США планирует закупить для Украины 150 пулеметов для мобильных огневых групп, перехватывающих беспилотники и другие воздушные цели, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
Речь идет о крупнокалиберных пулеметах М2 с оптическими прицелами быстрого наведения. В комплект войдут крепления для монтажа на пикапы и другие автомобили, а также контейнеры для боеприпасов, следует из изученных РИА Новости документов.
Поставщик должен передать первые 30 комплектов в течение 30 дней после заключения контракта. Остальные пулеметы планируется поставить еще тремя партиями в течение последующих трех месяцев.
Уведомление носит информационный характер и формальным тендером не является.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.