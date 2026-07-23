США хотят закупить для Украины 150 пулеметов для борьбы с дронами

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Госдепартамент США планирует закупить для Украины 150 пулеметов для мобильных огневых групп, перехватывающих беспилотники и другие воздушные цели, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Речь идет о крупнокалиберных пулеметах М2 с оптическими прицелами быстрого наведения. В комплект войдут крепления для монтажа на пикапы и другие автомобили, а также контейнеры для боеприпасов, следует из изученных РИА Новости документов.