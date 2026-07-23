Рейтинг@Mail.ru
В США одобрили план бюджета на финансирование операции против Ирана - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 23.07.2026
В США одобрили план бюджета на финансирование операции против Ирана

Палата представителей одобрила план бюджета на операцию против Ирана

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев.
  • За резолюцию проголосовало 216 законодателей, 214 выступили против.
  • Резолюция предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов предлагается направить Пентагону, в том числе на расходы, связанные с военной операцией против Ирана.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, которая, помимо прочего, откроет путь к финансированию военной операции против Ирана в рамках упрощенной процедуры принятия бюджета в обход процедуры "филибастера" в сенате, следует из трансляции на сайте нижней палаты конгресса США.
За резолюцию проголосовало 216 законодателей, в то время как 214, в том числе республиканцы Уоррен Дэвидсон и Томас Мэсси, выступили против.
Предложенный республиканцами план предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов предлагается направить Пентагону, в том числе на расходы, связанные с военной операцией против Ирана.
Теперь резолюция должна быть принята Сенатом в идентичной редакции, после чего четыре профильных комитета Палаты составляют законопроект в рамках заданных сумм и передают его в Бюджетный комитет. После этого законопроект голосуется в Палате простым большинством и уходит в Сенат, где для принятия будет достаточно 51 голоса.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании кабмина. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД
Вчера, 22:53
 
В миреСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала