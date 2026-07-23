В США одобрили план бюджета на финансирование операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев.

За резолюцию проголосовало 216 законодателей, 214 выступили против.

Резолюция предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов предлагается направить Пентагону, в том числе на расходы, связанные с военной операцией против Ирана.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, которая, помимо прочего, откроет путь к финансированию военной операции против Ирана в рамках упрощенной процедуры принятия бюджета в обход процедуры "филибастера" в сенате, следует из трансляции на сайте нижней палаты конгресса США.

За резолюцию проголосовало 216 законодателей, в то время как 214, в том числе республиканцы Уоррен Дэвидсон и Томас Мэсси, выступили против.

Предложенный республиканцами план предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов предлагается направить Пентагону , в том числе на расходы, связанные с военной операцией против Ирана

Теперь резолюция должна быть принята Сенатом в идентичной редакции, после чего четыре профильных комитета Палаты составляют законопроект в рамках заданных сумм и передают его в Бюджетный комитет. После этого законопроект голосуется в Палате простым большинством и уходит в Сенат, где для принятия будет достаточно 51 голоса.