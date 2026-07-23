В США одобрили план бюджета на финансирование операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев.
- За резолюцию проголосовало 216 законодателей, 214 выступили против.
- Резолюция предусматривает выделение 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов долларов предлагается направить Пентагону, в том числе на расходы, связанные с военной операцией против Ирана.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Палата представителей США одобрила бюджетную резолюцию республиканцев, которая, помимо прочего, откроет путь к финансированию военной операции против Ирана в рамках упрощенной процедуры принятия бюджета в обход процедуры "филибастера" в сенате, следует из трансляции на сайте нижней палаты конгресса США.
За резолюцию проголосовало 216 законодателей, в то время как 214, в том числе республиканцы Уоррен Дэвидсон и Томас Мэсси, выступили против.
Теперь резолюция должна быть принята Сенатом в идентичной редакции, после чего четыре профильных комитета Палаты составляют законопроект в рамках заданных сумм и передают его в Бюджетный комитет. После этого законопроект голосуется в Палате простым большинством и уходит в Сенат, где для принятия будет достаточно 51 голоса.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании кабмина. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев ее отменить и быть "умной партией".