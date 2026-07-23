SputnikPro впервые прошел в Афганистане

МОСКВА, 23 июля – РИА Новости. 23 июля в Кабуле впервые прошла сессия международного образовательного проекта SputnikPro. Перед журналистами Afghan Voice Agency выступили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и продюсер Sputnik Afghanistan Хайбар Акифи.

С приветственным словом от афганской стороны обратился генеральный директор Afghan Voice Agency Сейед Иса Хоссейни Мазари, отметив важность кооперации между Россией и Афганистаном в сфере медиа и указав на необходимость объединения усилий стран Глобального большинства в противодействии различными кампаниям дезинформации.

Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков отметил необходимость дальнейшего углубления российско-афганского сотрудничества не только в области информационного обмена, но и посредством выстраивания долгосрочного и плодотворного партнёрства между двумя странами по широкому кругу направлений.

В своем выступлении продюсер Sputnik Afghanistan Хайбар Акифи рассказал об особенностях работы современного мультимедийного СМИ, в том числе об использовании технологий искусственного интеллекта. После лекции для участников состоялась сессия вопросов и ответов, на которой афганские коллеги приняли участие в дискуссии о важности использования современных и актуальных инструментов в работе крупных информационных агентств.

Afghan Voice Agency — одно из крупнейших информагентств Афганистана, основанное в Кабуле в 2001 году. Помимо центрального офиса в Кабуле, агентство располагает представительствами в Герате, Мазари-Шарифе, Бамиане, Кандагаре, Газне, а также имеет зарубежные бюро в Иране.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа.