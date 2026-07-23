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Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Белицкое в ДНР - РИА Новости, 23.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
19:18 23.07.2026 (обновлено: 19:19 23.07.2026)

Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Белицкое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР.
  • ВС РФ нанесли поражение различным объектам инфраструктуры и уничтожили до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин за сутки.
  • Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы HIMARS и 480 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР, уничтожив до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026
По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в МО РФ.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.
Российская армия продолжает нанесение ударов по портам Украины, задействованным для ВСУ, в порту "Южный" поражены объекты, используемые для обеспечения ВСУ, сообщило позднее российское Минобороны.

Заявления Кремля

Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что СВО продолжается в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий.
Он добавил, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
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Встреча Лаврова с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
Лавров рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, сообщили в МИД РФ. Министр иностранных дел также подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
Кроме того, Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, добавили в МИД РФ.
Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта, но отметил, что для урегулирования требуются новые идеи и предложения.
Также Рубио заявил, что США всегда открыты к проведению новых встреч с представителями Российской Федерации, добавив, однако, что политика Штатов по продаже оружия Украине не изменилась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровМарко РубиоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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