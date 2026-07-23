Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Белицкое в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР.

ВС РФ нанесли поражение различным объектам инфраструктуры и уничтожили до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин за сутки.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы HIMARS и 480 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР, уничтожив до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ , а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в МО РФ.

Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

Российская армия продолжает нанесение ударов по портам Украины, задействованным для ВСУ, в порту "Южный" поражены объекты, используемые для обеспечения ВСУ, сообщило позднее российское Минобороны.

Заявления Кремля

Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что СВО продолжается в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий.

Он добавил, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.

Встреча Лаврова с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Лавров рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, сообщили в МИД РФ. Министр иностранных дел также подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.

Кроме того, Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, добавили в МИД РФ.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта, но отметил, что для урегулирования требуются новые идеи и предложения.