Спецоперация, 23 июля: ВС России освободили Белицкое в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР.
- ВС РФ нанесли поражение различным объектам инфраструктуры и уничтожили до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин за сутки.
- Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы HIMARS и 480 беспилотных летательных аппаратов, а силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Белицкое в ДНР, уничтожив до 1420 военнослужащих ВСУ и 17 бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2026
По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в МО РФ.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.
Российская армия продолжает нанесение ударов по портам Украины, задействованным для ВСУ, в порту "Южный" поражены объекты, используемые для обеспечения ВСУ, сообщило позднее российское Минобороны.
Заявления Кремля
Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что СВО продолжается в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий.
Он добавил, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
Встреча Лаврова с Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
Лавров рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, сообщили в МИД РФ. Министр иностранных дел также подтвердил приверженность РФ предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске.
Кроме того, Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но акцентировал внимание на недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, добавили в МИД РФ.
Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта, но отметил, что для урегулирования требуются новые идеи и предложения.
Также Рубио заявил, что США всегда открыты к проведению новых встреч с представителями Российской Федерации, добавив, однако, что политика Штатов по продаже оружия Украине не изменилась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18