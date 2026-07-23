Рейтинг@Mail.ru
Дроны "Севера" за сутки уничтожили 14 БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 23.07.2026
Дроны "Севера" за сутки уничтожили 14 БПЛА ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроны "Севера" за сутки уничтожили 14 БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет дронов-перехватчиков «Лис-2» группировки войск «Север» за сутки обнаружил и уничтожил 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа на сумском направлении.
  • Расчет осуществляет круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам недопущения пролетов БПЛА противника.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Расчет дронов-перехватчиков "Лис-2" группировки войск "Север" за сутки обнаружил и уничтожил 14 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Альфа.
"Осуществляем круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам недопущения пролетов БПЛА противника в нашей зоне ответственности. За сутки нашим расчетом было обнаружено и уничтожено с применением дрона-перехватчика "Лис-2" 14 БПЛА ВСУ самолетного типа", - сообщил агентству командир батареи.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Дроны "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области
06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала