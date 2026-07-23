Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет дронов-перехватчиков «Лис-2» группировки войск «Север» за сутки обнаружил и уничтожил 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа на сумском направлении.
- Расчет осуществляет круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам недопущения пролетов БПЛА противника.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Расчет дронов-перехватчиков "Лис-2" группировки войск "Север" за сутки обнаружил и уничтожил 14 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Альфа.
"Осуществляем круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам недопущения пролетов БПЛА противника в нашей зоне ответственности. За сутки нашим расчетом было обнаружено и уничтожено с применением дрона-перехватчика "Лис-2" 14 БПЛА ВСУ самолетного типа", - сообщил агентству командир батареи.