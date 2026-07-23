Группировка "Запад" уничтожила САУ и РСЗО ВСУ

По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пять барражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров противника.