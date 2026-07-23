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Группировка "Запад" уничтожила САУ и РСЗО ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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05:02 23.07.2026
Группировка "Запад" уничтожила САУ и РСЗО ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила САУ "Паладин" производства США и РСЗО "Верба" ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск «Запад» уничтожила самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США, буксируемую гаубицу «Богдана-Б», боевую машину РСЗО «Верба» и 120 тяжелых квадрокоптеров ВСУ.
  • Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пять барражирующих боеприпасов.
  • Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка Харьковской области и Татьяновка ДНР.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" уничтожила САУ "Паладин" производства США, буксируемую гаубицу "Богдана-Б", боевую машину РСЗО "Верба" и 120 тяжелых квадрокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Общевойсковыми подразделениями группировки "Запад", в том числе расчетами восьми беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, а также боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин" производства США, буксируемая гаубица "Богдана-Б" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", - рассказал Бигма.
По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены четыре управляемых авиационных бомбы, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пять барражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров противника.
Бигма добавил, что помимо этого, при поддержке артиллерии и тяжелых авиационных систем подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника — в том числе механизированной, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка Харьковской области и Татьяновка ДНР.
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