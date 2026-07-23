Ямпольская назвала отмену российской культуры и науки невозможной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ямпольская сообщила, что отмена российской науки и культуры невозможна.
- Она отметила высокие результаты российских школьников на международных олимпиадах как подтверждение качества отечественной системы образования.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отмена российской науки, как и культуры, невозможна, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Совершенно очевидно, что никакой отмены российской науки, так же как отмены российской культуры, быть не может. Это наука высочайшего уровня и вполне естественно, что страны заинтересованы в этом сотрудничестве", - сказала Ямпольская журналистам.
Она отметила, что уровень образования в России сейчас высок и совсем недавно российские школьники показали высокие результаты на международных олимпиадах по различным предметам.
"Это, конечно, подтверждение того, какие возможности наша отечественная система образования представляет и для выявления талантов наших ребят, и для их развития", - подчеркнула она.
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