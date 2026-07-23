Соцфонд подал иск к посольству Литвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области просит арбитражный суд Москвы взыскать 5,4 тысячи рублей с посольства Литовской республики.
- Ранее в июле арбитражный суд Москвы по заявлению московского отделения Соцфонда взыскал с посольства Кипра 5,8 тысячи рублей штрафа за нарушение сроков предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области просит арбитражный суд Москвы взыскать 5,4 тысячи рублей с посольства Литовской республики, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление "о взыскании обязательных платежей и санкций" поступило в суд 22 июля и к рассмотрению еще не принято. Основания заявленных требований пока не сообщаются.
Этот же суд ранее в июле по заявлению московского отделения Соцфонда взыскал с посольства Кипра 5,8 тысячи рублей штрафа за нарушение страхователем установленного федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" срока предоставления страховщику сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения.
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