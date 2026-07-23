Соцфонд подал иск к посольству Литвы

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области просит арбитражный суд Москвы взыскать 5,4 тысячи рублей с посольства Литовской республики, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявление "о взыскании обязательных платежей и санкций" поступило в суд 22 июля и к рассмотрению еще не принято. Основания заявленных требований пока не сообщаются.