Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщества "375 бригада"* и "Балкенкройц"* включены в перечень террористов и экстремистов в РФ.

"375 бригада"* создана Данилой Носенко*, в составе сообщества указаны Данила Форопонов*, Анатолий Ганжула* и Андрей Власенко*.

Сообществу "Балкенкройц"*, руководителем которого является Степан Антонов*, как и "375 бригаде"*, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещением ущерба.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два экстремистских сообщества, "375 бригада"* и "Балкенройц"*, включены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: экстремистское сообщество "375 Crew"*, что в переводе означает "375 Бригада"*, созданное Носенко* Данилой Сергеевичем, в составе Форопонова* Данилы Александровича, Ганжулы* Анатолия Анатольевича и Власенко* Андрея Павловича", - говорится в перечне.

Также в список внесено сообщество "Балкенкройц"*, на немецком "Balkenkreuz"* - опознавательный знак вермахта и его подразделений в годы Второй мировой войны, руководитель организации - Степан* Антонов.