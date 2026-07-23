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Сообщества "375 бригада"* и "Балкенройц"* включили в список экстремистских - РИА Новости, 23.07.2026
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16:16 23.07.2026
Сообщества "375 бригада"* и "Балкенройц"* включили в список экстремистских

Сообщества "375 бригада" и "Балкенройц" включили в перечень экстремистских в РФ

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщества "375 бригада"* и "Балкенкройц"* включены в перечень террористов и экстремистов в РФ.
  • "375 бригада"* создана Данилой Носенко*, в составе сообщества указаны Данила Форопонов*, Анатолий Ганжула* и Андрей Власенко*.
  • Сообществу "Балкенкройц"*, руководителем которого является Степан Антонов*, как и "375 бригаде"*, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещением ущерба.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два экстремистских сообщества, "375 бригада"* и "Балкенройц"*, включены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: экстремистское сообщество "375 Crew"*, что в переводе означает "375 Бригада"*, созданное Носенко* Данилой Сергеевичем, в составе Форопонова* Данилы Александровича, Ганжулы* Анатолия Анатольевича и Власенко* Андрея Павловича", - говорится в перечне.
Также в список внесено сообщество "Балкенкройц"*, на немецком "Balkenkreuz"* - опознавательный знак вермахта и его подразделений в годы Второй мировой войны, руководитель организации - Степан* Антонов.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

*включены в перечень террористов и экстремистов в РФ
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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