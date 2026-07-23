В Сочи задержали работников детсада, обвиняемых в издевательствах

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи

Сотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сочи работников детского сада задержали за истязания несовершеннолетних.

Следствие планирует ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.

КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Работников детского сада в Сочи, обвиняемых в истязании детей, задержали, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, с 22 июня по июль фигуранты наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли и повышали на них голос.

"В настоящее время следователем СКР задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию", - говорится в сообщении

Уточняется, что следствие собирается ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.

Во вторник сочинская полиция сообщала, что матери обратились к ним и рассказали об избиениях и оскорблениях детей в садике. Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников. После инцидента в детском саду следователи возбудили уголовное дело.