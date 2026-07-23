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В Сочи задержали работников детсада, обвиняемых в издевательствах - РИА Новости, 23.07.2026
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13:58 23.07.2026 (обновлено: 18:11 23.07.2026)
В Сочи задержали работников детсада, обвиняемых в издевательствах

В Сочи задержали двух обвиняемых в издевательствах в детскому саду

© СУСК России по Краснодарскому краю/ВКонтактеСотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© СУСК России по Краснодарскому краю/ВКонтакте
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи работников детского сада задержали за истязания несовершеннолетних.
  • Следствие планирует ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.
КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Работников детского сада в Сочи, обвиняемых в истязании детей, задержали, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, с 22 июня по июль фигуранты наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли и повышали на них голос.
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"В настоящее время следователем СКР задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следствие собирается ходатайствовать о заключении обвиняемых под стражу.
Во вторник сочинская полиция сообщала, что матери обратились к ним и рассказали об избиениях и оскорблениях детей в садике. Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников. После инцидента в детском саду следователи возбудили уголовное дело.
По итогам служебного расследования "виновные педагоги уволены", рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
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