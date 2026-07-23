Число многодетных семей в Москве выросло почти вчетверо, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ Число многодетных семей в Москве возросло почти в четыре раза с 2010 года, и сегодня их свыше 250 тысяч.

Многодетные семьи в Москве пользуются различными мерами поддержки, включая бесплатный проезд в городском транспорте, обеспечение лекарствами, право на бесплатную парковку и другие льготы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число многодетных семей в Москве возросло почти в четыре раза с 2010 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза. Сегодня их свыше 250 тысяч", - написал Собянин в своем канале на платформе " Макс".

Собянин отметил, что наряду с выплатами на детей многодетные семьи пользуются разными мерами поддержки: бесплатным проездом в городском транспорте, обеспечением детей в возрасте до 18 лет лекарственными препаратами, правом на бесплатную парковку, бесплатным питанием в образовательных учреждениях и другими льготами.