Рейтинг@Mail.ru
Число многодетных семей в Москве выросло почти вчетверо, заявил Собянин - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 23.07.2026
Число многодетных семей в Москве выросло почти вчетверо, заявил Собянин

Собянин: число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина гуляет с ребенком в парке "Сад будущего" в Москве
Мужчина гуляет с ребенком в парке Сад будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Мужчина гуляет с ребенком в парке "Сад будущего" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число многодетных семей в Москве возросло почти в четыре раза с 2010 года, и сегодня их свыше 250 тысяч.
  • Многодетные семьи в Москве пользуются различными мерами поддержки, включая бесплатный проезд в городском транспорте, обеспечение лекарствами, право на бесплатную парковку и другие льготы.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число многодетных семей в Москве возросло почти в четыре раза с 2010 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в четыре раза. Сегодня их свыше 250 тысяч", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Собянин отметил, что наряду с выплатами на детей многодетные семьи пользуются разными мерами поддержки: бесплатным проездом в городском транспорте, обеспечением детей в возрасте до 18 лет лекарственными препаратами, правом на бесплатную парковку, бесплатным питанием в образовательных учреждениях и другими льготами.
"Кроме того, у них есть скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, а также компенсация расходов на покупку школьной формы и других товаров", - добавил он.
Многодетная семья на пляже - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Соцфонд назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей в России
13 апреля, 08:57
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала