В конгрессе США попросили устроить проверку в отношении спецпрокурора Смита

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан обратился в минюст США с просьбой проверить, не совершил ли бывший спецпрокурор Джек Смит лжесвидетельство.

По мнению Джордана, Смит в ходе выступления под присягой в декабре прошлого года умышленно совершил лжесвидетельство, отвечая на вопрос конгрессменов о попытках получить информацию о данных звонков и сообщений 44 законодателей, контактировавших с Трампом и его окружением.

Адвокаты Смита заявили, что обращение основано на ложных претензиях, и обвинили республиканцев в намеренном вырывании ответов из контекста.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан обратился в минюст США с просьбой проверить не совершил ли бывший спецпрокурор Джек Смит лжесвидетельство, пытаясь привлечь к уголовной ответственности президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times со ссылкой на текст обращения.

Трамп ранее обвинил в лжесвидетельстве Джека Смита.

« "Председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан в среду попросил министерство юстиции расследовать, давал ли бывший спецпрокурор Джек Смит ложные показания, когда выступал касательно своего расследования попыток президента Трампа отменить результаты выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает газета, в частности, Джордан считает, что Смит в ходе выступления под присягой в декабре прошлого года умышленно совершил лжесвидетельство, отвечая на вопрос конгрессменов о его попытках получить информацию о данных звонков и сообщений 44 законодателей, контактировавших с Трампом и его окружением. Теперь республиканцы настаивают, что это было сознательным введением Конгресса в заблуждение.

Адвокаты Смита заявили, что обращение "основано на ложных претензиях", и обвинили республиканцев в намеренном вырывании ответов из контекста. По их словам, бывший спецпрокурор честно отвечал на вопросы. Как отмечает New York Times, обращения конгресса такого характера не имеют обязательной силы, однако нынешнее почти наверняка привлечет внимание президента Трампа и усилит давление на министерство юстиции с требованием возбудить дело против Смита.