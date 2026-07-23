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В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей - РИА Новости, 23.07.2026
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08:30 23.07.2026
В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей

"Известия": правительство обсуждает идею добавить семейные чаты в "Госуслуги"

© РИА НовостиСайт "Госуслуги"
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Сайт "Госуслуги". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России обсуждает идею добавить в "Госуслуги" функции социальных сетей, такие как семейные чаты, сообщества и ленту новостей.
  • Приоритетной концепцией развития "Госуслуг" является их трансформация в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг.
  • Планируется введение системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получения бонусов и подарков от партнеров.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает идею добавить в "Госуслуги" целый ряд функций соцсетей - семейные чаты, сообщества и ленту новостей, пишет газета "Известия".
"В правительстве обсуждают стратегию развития "Госуслуг" до 2035 года. В числе идей - интегрировать в портал соцсеть с локальными сообществами, агрегатор событий и семейные чаты", - говорится в материале.
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Отмечается, что сейчас рассматривается несколько концепций развития. Приоритетной является трансформация единого портала в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг. Разработка стратегии ведется аппаратом правительства.
Так, обсуждается создание семейных сервисов, в том числе доверенных чатов для близких. Люди смогут пользоваться общим календарем событий, а также оформлять отдельные государственные услуги для близких или по их поручению.
Отмечается, что еще одним направлением может стать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Также через "Госуслуги" можно будет создавать собственные события, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.
"Обсуждается введение так называемых ачивок - системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров", - добавляется в материале "Известий.
Газета также пишет, что стратегию развития планируется реализовать до 2035 года, но основные изменения ждут "Госуслуги" в течение ближайших нескольких лет.
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