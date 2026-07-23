В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России обсуждает идею добавить в "Госуслуги" функции социальных сетей, такие как семейные чаты, сообщества и ленту новостей.

Приоритетной концепцией развития "Госуслуг" является их трансформация в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг.

Планируется введение системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получения бонусов и подарков от партнеров.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство России обсуждает идею добавить в "Госуслуги" целый ряд функций соцсетей - семейные чаты, сообщества и ленту новостей, пишет газета " Правительство России обсуждает идею добавить в "Госуслуги" целый ряд функций соцсетей - семейные чаты, сообщества и ленту новостей, пишет газета " Известия ".

"В правительстве обсуждают стратегию развития "Госуслуг" до 2035 года. В числе идей - интегрировать в портал соцсеть с локальными сообществами, агрегатор событий и семейные чаты", - говорится в материале.

Отмечается, что сейчас рассматривается несколько концепций развития. Приоритетной является трансформация единого портала в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг. Разработка стратегии ведется аппаратом правительства.

Так, обсуждается создание семейных сервисов, в том числе доверенных чатов для близких. Люди смогут пользоваться общим календарем событий, а также оформлять отдельные государственные услуги для близких или по их поручению.

Отмечается, что еще одним направлением может стать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Также через "Госуслуги" можно будет создавать собственные события, приглашать друзей и получать персональные рекомендации.

"Обсуждается введение так называемых ачивок - системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров", - добавляется в материале "Известий.