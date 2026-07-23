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Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных дорогах Росавтодора - РИА Новости, 23.07.2026
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17:21 23.07.2026
Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных дорогах Росавтодора

Хуснуллин: смертность на федеральных дорогах Росавтодора снизилась на 10,4%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года на федеральных дорогах Росавтодора смертность снизилась на 10,4%.
  • Число ДТП на федеральных трассах Росавтодора уменьшилось на 6,4%.
  • Улучшение показателей связано с реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Смертность на федеральных дорогах Росавтодора в РФ в первом полугодии 2026 года снизилась на 10,4%, число ДТП на 6,4%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Вице-премьер отметил, что прийти к таким показателям помогла реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого обновляют дорожную сеть, освещение, барьерные ограждения, а также тротуары и пешеходные переходы.
Кроме того, для улучшения связанности регионов строятся новые участки дорог, проводятся реконструкция и ремонт уже действующей дорожной сети, например, проезжие части расширяют до четырех и более полос движения.
В январе Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%.
Нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется с января 2025 года. Его цель - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.
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