Хуснуллин сообщил о снижении смертности на федеральных дорогах Росавтодора

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года на федеральных дорогах Росавтодора смертность снизилась на 10,4%.

Число ДТП на федеральных трассах Росавтодора уменьшилось на 6,4%.

Улучшение показателей связано с реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни».

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Смертность на федеральных дорогах Росавтодора в РФ в первом полугодии 2026 года снизилась на 10,4%, число ДТП на 6,4%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что прийти к таким показателям помогла реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого обновляют дорожную сеть, освещение, барьерные ограждения, а также тротуары и пешеходные переходы.

Кроме того, для улучшения связанности регионов строятся новые участки дорог, проводятся реконструкция и ремонт уже действующей дорожной сети, например, проезжие части расширяют до четырех и более полос движения.

В январе Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%.