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Над Черным морем заметили смерчи - РИА Новости, 23.07.2026
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18:22 23.07.2026 (обновлено: 19:25 23.07.2026)
Над Черным морем заметили смерчи

Жители Анапы заметили смерчи над Черным морем

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг жители и гости Анапы стали свидетелями образования смерчей над Черным морем.
  • Краснодарский центр по гидрометеорологии предупредил об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри с четверга до воскресенья.
АНАПА, 23 июл - РИА Новости. Жители и гости курортной Анапы в четверг стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости.
Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее предупреждал об опасности формирования смерчей с четверга до воскресенья над морем на участке от Анапы до Магри.
Погода в четверг в Анапе пасмурная, синоптики прогнозировали дождь, но он так и не пошел. Над акваторией Черного моря в течение дня появляются смерчи, но быстро исчезают.
Как рассказывала ранее РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море.
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