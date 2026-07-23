Над Черным морем заметили смерчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг жители и гости Анапы стали свидетелями образования смерчей над Черным морем.
- Краснодарский центр по гидрометеорологии предупредил об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри с четверга до воскресенья.
АНАПА, 23 июл - РИА Новости. Жители и гости курортной Анапы в четверг стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости.
Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее предупреждал об опасности формирования смерчей с четверга до воскресенья над морем на участке от Анапы до Магри.
Погода в четверг в Анапе пасмурная, синоптики прогнозировали дождь, но он так и не пошел. Над акваторией Черного моря в течение дня появляются смерчи, но быстро исчезают.
Как рассказывала ранее РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море.