Над Черным морем заметили смерчи

АНАПА, 23 июл - РИА Новости. Жители и гости курортной Анапы в четверг стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказывала ранее РИА Новости замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море.