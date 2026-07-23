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Те, кто хотят уничтожить Россию, теряют поддержку, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.07.2026
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11:50 23.07.2026
Те, кто хотят уничтожить Россию, теряют поддержку, заявил Слуцкий

Слуцкий: те, кто хотят уничтожить Россию, теряют поддержку в своих странах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что те, кто хочет уничтожить Россию и продолжает вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах.
  • Он отметил, что во Франции все больше политиков не поддерживают президента Эммануэля Макрона.
  • Слуцкий также отметил, что в Германии все больше людей в бундестаге и парламенте не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Те, кто хотят уничтожить Россию и продолжать вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Те, кто хочет уничтожить Россию, хочет продолжать вооружать Киев, - эти люди, потерявшие связь с реальностью, теряют поддержку в своих странах. Они сейчас в меньшинстве и рушатся", - сказал Слуцкий в интервью американскому журналисту Рику Санчезу.
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Он посоветовал посмотреть, что происходит во Франции в Национальном собрании. По его словам, все больше политиков больше не поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона.
Также он посоветовал посмотреть, что происходит в Германии. По его словам, все больше людей в бундестаге и парламенте больше не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца, и эта тенденция "усиливается каждую неделю и каждый месяц".
"Нам не нужно бороться с ними. Нам не нужно уничтожать их. Они уничтожат себя сами", - подчеркнул Слуцкий.
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