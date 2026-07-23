Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что те, кто хочет уничтожить Россию и продолжает вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах.

Он отметил, что во Франции все больше политиков не поддерживают президента Эммануэля Макрона.

Слуцкий также отметил, что в Германии все больше людей в бундестаге и парламенте не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Те, кто хотят уничтожить Россию и продолжать вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Те, кто хочет уничтожить Россию , хочет продолжать вооружать Киев , - эти люди, потерявшие связь с реальностью, теряют поддержку в своих странах. Они сейчас в меньшинстве и рушатся", - сказал Слуцкий в интервью американскому журналисту Рику Санчезу.

Он посоветовал посмотреть, что происходит во Франции в Национальном собрании. По его словам, все больше политиков больше не поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона.

Также он посоветовал посмотреть, что происходит в Германии. По его словам, все больше людей в бундестаге и парламенте больше не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца, и эта тенденция "усиливается каждую неделю и каждый месяц".