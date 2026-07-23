Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что те, кто хочет уничтожить Россию и продолжает вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах.
- Он отметил, что во Франции все больше политиков не поддерживают президента Эммануэля Макрона.
- Слуцкий также отметил, что в Германии все больше людей в бундестаге и парламенте не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Те, кто хотят уничтожить Россию и продолжать вооружать Киев, теряют поддержку в своих странах, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он посоветовал посмотреть, что происходит во Франции в Национальном собрании. По его словам, все больше политиков больше не поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона.
Также он посоветовал посмотреть, что происходит в Германии. По его словам, все больше людей в бундестаге и парламенте больше не поддерживают канцлера ФРГ Фридриха Мерца, и эта тенденция "усиливается каждую неделю и каждый месяц".
"Нам не нужно бороться с ними. Нам не нужно уничтожать их. Они уничтожат себя сами", - подчеркнул Слуцкий.