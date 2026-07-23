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СК показал последствия взрыва газа в квартире в Егорьевске - РИА Новости, 23.07.2026
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15:14 23.07.2026 (обновлено: 15:42 23.07.2026)
СК показал последствия взрыва газа в квартире в Егорьевске

СК показал последствия взрыва газа в квартире в подмосковном Егорьевске

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на третьем этаже дома в Егорьевске произошел взрыв газа, хозяин квартиры погиб.
  • Пострадали четыре человека, включая пожарного, возгорание ликвидировано на площади 60 квадратных метров.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следственный комитет России показал последствия взрыва в квартире в Егорьевске, в которой сильно обгорели стены, личные вещи и мебель превратились в груду мусора, а на кухне частично обрушились стены.
По данным СК, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже дома в Егорьевске, ее хозяин погиб. По информации минздрава Подмосковья, пострадали четыре человека, включая пожарного. МЧС сообщало о ликвидации возгорания на площади 60 "квадратов".
На видео, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс", показано, как следователи СК РФ осматривают место взрыва. На кадрах квартира полностью сгорела, на полу разбросаны обломки частично обрушившихся стен, личные вещи и мебель, также показаны сотрудники МЧС за работой.
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ПроисшествияРоссияЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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