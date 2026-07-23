СК показал последствия взрыва газа в квартире в Егорьевске

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следственный комитет России показал последствия взрыва в квартире в Егорьевске, в которой сильно обгорели стены, личные вещи и мебель превратились в груду мусора, а на кухне частично обрушились стены.

На видео, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс", показано, как следователи СК РФ осматривают место взрыва. На кадрах квартира полностью сгорела, на полу разбросаны обломки частично обрушившихся стен, личные вещи и мебель, также показаны сотрудники МЧС за работой.