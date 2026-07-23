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Версия, что девочке в детсаду в Махачкале дорезали палец, не подтвердилась - РИА Новости, 23.07.2026
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08:14 23.07.2026
Версия, что девочке в детсаду в Махачкале дорезали палец, не подтвердилась

СК не подтвердил версию того, что воспитатели дорезали палец девочке в Махачкале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие не подтвердило версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец девочке после травмирования стопы.
  • Следствие собрало достаточную базу доказательств, которая позволяет предъявить обвинение двум воспитателям и няне по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
  • Против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело о халатности.
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Следователи не подтвердили версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец девочке после травмирования стопы, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.
Восьмого мая в Махачкале трехлетняя девочка получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили тогда РИА Новости в правоохранительных органах, рассматривалась версия, что ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Оторванный палец девочке положили в колготки, и он выпал дома, отмечали там.
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"Что касается информации о том, что после получения ребенком травмы сотрудники детского сада якобы самостоятельно пытались отсечь поврежденную часть пальца, то эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла. Окончательные выводы будут сделаны после получения заключений всех назначенных судебных экспертиз и завершения необходимых следственных действий", – сказал Супрун.
По его словам, это происшествие с первых часов находилось на особом контроле следственного управления. Следователи установили, что воспитанница получила тяжелую травму стопы из-за отсутствия должного контроля со стороны работников детского сада, отметил собеседник агентства.
Следствие собрало достаточную базу доказательств, которая позволяет предъявить обвинение двум воспитателям и няне по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, заявил Супрун. Также он добавил, что против заведующей детского сада возбуждено уголовное дело о халатности.
"Продолжается проведение комплекса следственных действий, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и иные экспертизы, результаты которых имеют существенное значение для установления всех обстоятельств произошедшего", – добавил руководитель следственного управления.
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