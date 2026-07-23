Версия, что девочке в детсаду в Махачкале дорезали палец, не подтвердилась

Краткий пересказ от РИА ИИ Следствие не подтвердило версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец девочке после травмирования стопы.

Следствие собрало достаточную базу доказательств, которая позволяет предъявить обвинение двум воспитателям и няне по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Против заведующей детским садом возбуждено уголовное дело о халатности.

МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Следователи не подтвердили версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец девочке после травмирования стопы, сообщил РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по республике Александр Супрун.

Восьмого мая в Махачкале трехлетняя девочка получила травму в муниципальном детском саду №22, она была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". Как сообщили тогда РИА Новости в правоохранительных органах, рассматривалась версия, что ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Оторванный палец девочке положили в колготки, и он выпал дома, отмечали там.

"Что касается информации о том, что после получения ребенком травмы сотрудники детского сада якобы самостоятельно пытались отсечь поврежденную часть пальца, то эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла. Окончательные выводы будут сделаны после получения заключений всех назначенных судебных экспертиз и завершения необходимых следственных действий", – сказал Супрун.

По его словам, это происшествие с первых часов находилось на особом контроле следственного управления. Следователи установили, что воспитанница получила тяжелую травму стопы из-за отсутствия должного контроля со стороны работников детского сада, отметил собеседник агентства.

Следствие собрало достаточную базу доказательств, которая позволяет предъявить обвинение двум воспитателям и няне по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, заявил Супрун. Также он добавил, что против заведующей детского сада возбуждено уголовное дело о халатности.