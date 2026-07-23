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Шуваев рассказал о героизме юных белгородцев - РИА Новости, 23.07.2026
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21:52 23.07.2026
Шуваев рассказал о героизме юных белгородцев

Шуваев рассказал о героизме белгородских детей во время атак ВСУ

© Фото : Александр Шуваев/MAXВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Александр Шуваев/MAX
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев общается с врачом больницы, в которой лечатся пострадавшие дети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о героизме подростков во время атак ВСУ: 17-летний Арсений помогал спасать пассажиров автобуса в Шебекино, а 11-летний Клим накрыл собой трехлетнего брата во время атаки дронов.
  • Оба мальчика получили ранения, но их действия помогли спасти других людей.
  • По словам Шуваева, дети, пострадавшие от атак ВСУ, проходят лечение в Детской областной клинической больнице, их состояние стабильное.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о героизме юных белгородцев во время атак ВСУ: 17-летний Арсений помогал спасать пассажиров автобуса в Шебекино, хотя сам был ранен, а 11-летний Клим при атаке дронов накрыл собой трехлетнего брата, чем спас малыша от ранений.
Шуваев в своем канале на платформе "Макс" рассказал, что навестил детей, пострадавших от недавних атак ВСУ на Белгородскую область. Среди них - четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчики 11, 16 и 17 лет. Все они проходят лечение в Детской областной клинической больнице. По словам врио губернатора, у всех ребят состояние стабильное, все идут на поправку.
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"Все они - наши маленькие герои, которых киевские неонацистские террористы пытаются лишить детства. Отдельно отмечу двух ребят - Арсения 17 лет и Клима, которому 11", - написал Шуваев.
Он уточнил, что Арсений сам пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино 20 июля: мальчик получил серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения.
"При этом не растерялся и как настоящий мужчина принялся помогать остальным пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия помогли спасти не одного человека", - подчеркнул врио губернатора.
Шуваев рассказал и об одиннадцатилетнем Климе.
"Уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации - во время одной из вражеских атак накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ. Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым… Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают таких бравых парней", - написал Шуваев.
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Белгородская областьШебекиноАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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