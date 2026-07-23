Краткий пересказ от РИА ИИ Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о героизме подростков во время атак ВСУ: 17-летний Арсений помогал спасать пассажиров автобуса в Шебекино, а 11-летний Клим накрыл собой трехлетнего брата во время атаки дронов.

Оба мальчика получили ранения, но их действия помогли спасти других людей.

По словам Шуваева, дети, пострадавшие от атак ВСУ, проходят лечение в Детской областной клинической больнице, их состояние стабильное.

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал о героизме юных белгородцев во время атак ВСУ: 17-летний Арсений помогал спасать пассажиров автобуса в Шебекино, хотя сам был ранен, а 11-летний Клим при атаке дронов накрыл собой трехлетнего брата, чем спас малыша от ранений.

Шуваев в своем канале на платформе "Макс" рассказал, что навестил детей, пострадавших от недавних атак ВСУ на Белгородскую область. Среди них - четыре девочки 9, 13, 16 и 16 лет, а также мальчики 11, 16 и 17 лет. Все они проходят лечение в Детской областной клинической больнице. По словам врио губернатора, у всех ребят состояние стабильное, все идут на поправку.

« "Все они - наши маленькие герои, которых киевские неонацистские террористы пытаются лишить детства. Отдельно отмечу двух ребят - Арсения 17 лет и Клима, которому 11", - написал Шуваев.

Он уточнил, что Арсений сам пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино 20 июля: мальчик получил серьезную акубаротравму и множественные осколочные ранения.

"При этом не растерялся и как настоящий мужчина принялся помогать остальным пострадавшим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия помогли спасти не одного человека", - подчеркнул врио губернатора.

Шуваев рассказал и об одиннадцатилетнем Климе.