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Графа Шереметева выписали из больницы после госпитализации - РИА Новости, 23.07.2026
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09:30 23.07.2026
Графа Шереметева выписали из больницы после госпитализации

Графа Шереметева выписали из НИИ Склифосовского после госпитализации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граф Петр Шереметев был госпитализирован после того, как потерял сознание в одном из ресторанов на улице Волхонка в Москве.
  • Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в среду в 23:00.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве после госпитализации, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее ряд СМИ сообщали, что 94-летний потомок Бориса Петровича Шереметева - соратника Петра I, потерял сознание в одном из ресторанов на улице Волхонка в центре столицы и был госпитализирован.
«
"Петр Петрович, по данным базы ЕМИАС, выписан", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Шереметева выписали в среду в 23.00, не уточнив, с каким диагнозом поступил пациент.
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