Графа Шереметева выписали из больницы после госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граф Петр Шереметев был госпитализирован после того, как потерял сознание в одном из ресторанов на улице Волхонка в Москве.
- Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в среду в 23:00.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве после госпитализации, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее ряд СМИ сообщали, что 94-летний потомок Бориса Петровича Шереметева - соратника Петра I, потерял сознание в одном из ресторанов на улице Волхонка в центре столицы и был госпитализирован.
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"Петр Петрович, по данным базы ЕМИАС, выписан", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Шереметева выписали в среду в 23.00, не уточнив, с каким диагнозом поступил пациент.
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