Графа Шереметева выписали из больницы после госпитализации

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Граф Петр Шереметев выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве после госпитализации, сообщили РИА Новости в медучреждении.

"Петр Петрович, по данным базы ЕМИАС, выписан", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Шереметева выписали в среду в 23.00, не уточнив, с каким диагнозом поступил пациент.