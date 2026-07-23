Shaman решил избавиться от своих кожаных штанов и сжег их в русской печи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Дронов (Shaman) решил избавиться от кожаных штанов как от части своего сценического образа.
- Артист сжег кожаные штаны в русской печи, заявив о наступлении времени перемен.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) принял решение окончательно избавиться от яркой детали своего сценического образа - кожаных штанов, певец выбрал радикальный метод и сжег их в русской печи.
В четверг в своем Telegram-канале артист опубликовал видеообращение, в котором заявил, что пришло время перемен, "требующее радикального подхода". Shaman показал, как он раз и навсегда избавляется от одной из самых ярких деталей его сценического образа - кожаных штанов. Артист бросил их в русскую печь и сжег.
"Настало время перемен, требующее радикального подхода - и сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен - отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman", - сказал артист.
Он также напомнил, что в ноябре свой 35-летний юбилей он встретит на сцене и даст большой сольный концерт.
"В 30 лет я стал большим артистом и уже почти пять лет я служу России на своем месте. Вы знаете, что не за горами мой юбилей - 22 ноября состоится мой большой юбилейный концерт в Кремле. Тридцать пять лет - солидный возраст, большая ответственность", - добавил он.