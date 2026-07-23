Shaman решил избавиться от своих кожаных штанов и сжег их в русской печи

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) принял решение окончательно избавиться от яркой детали своего сценического образа - кожаных штанов, певец выбрал радикальный метод и сжег их в русской печи.

"Настало время перемен, требующее радикального подхода - и сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен - отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman", - сказал артист.