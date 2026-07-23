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Движение по трассе Ялта — Севастополь перекрыли из-за схода селя - РИА Новости, 23.07.2026
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13:35 23.07.2026 (обновлено: 13:50 23.07.2026)
Движение по трассе Ялта — Севастополь перекрыли из-за схода селя

Движение по трассе Ялта — Севастополь полностью перекрыли из-за схода селя

© Фото : Сергей Олефиренко/MAXЛиквидация последствий схода селя в Ялте
Ликвидация последствий схода селя в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Сергей Олефиренко/MAX
Ликвидация последствий схода селя в Ялте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение по трассе Ялта — Севастополь полностью перекрыто из-за схода селя.
  • Необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта на 25-м километре дороги Ялта — Севастополь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Движение по трассе Ялта - Севастополь полностью перекрыто из-за схода селя, предстоит убрать порядка 400 кубометров грунта, сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Ранее сообщалось, что сель сошел на трассу в районе Симеиза, идет расчистка грязевых масс.
"Обильные осадки стали причиной схода селя на 25-м километре дороги Ялта - Севастополь (в районе Оползневого и Голубого залива). Всего необходимо убрать порядка 400 кубометров грунта. Движение на участке полностью перекрыто", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".
Он призвал автомобилистов учитывать сложившуюся ситуацию.
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