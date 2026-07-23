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Сапер рассказал, как ВС России нарушают логистику ВСУ у Красного Лимана - РИА Новости, 23.07.2026
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13:55 23.07.2026
Сапер рассказал, как ВС России нарушают логистику ВСУ у Красного Лимана

Арчи: ВС России нарушают логистику ВСУ, минируя подходы к Красному Лиману

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие минируют подступы к Красному Лиману, чтобы полностью нарушить снабжение ВСУ.
  • При минировании используются мины собственного производства с функцией самоликвидации.
  • ВСУ пытаются организовать логистику с помощью наземных роботизированных комплексов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие минируют подступы к Красному Лиману, чтобы полностью нарушить снабжение ВСУ, при этом используются мины собственного производства с функцией самоликвидации, рассказал командир отделения взвода специального минирования 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Арчи.
"Наша основная задача – это полностью блокировать весь город, чтобы не было подступа противника, получается, по логистике, чтобы никто не мог, в принципе, из пехоты зайти. Ну и также, как раз, нарушение логистики в сам город, то есть вся окружная часть", - сказал Арчи на видео Минобороны РФ.
ВСУ пытаются организовать логистику подвозами на наземных роботизированных комплексах (НРТК), отметил он.
"В основном минируем минами собственного производства, то есть, сами подготавливаем, делаем под определенную задачу. У нас также программируется время самоликвидации, то есть когда, если противник не подорвался, мы всегда знаем время, когда будет мина уничтожена. Для того, чтобы наш уже боец, как говорится, не подорвался на нашей же мине", - добавил боец.
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