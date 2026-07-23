Сапер рассказал, как ВС России нарушают логистику ВСУ у Красного Лимана

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие минируют подступы к Красному Лиману, чтобы полностью нарушить снабжение ВСУ.

При минировании используются мины собственного производства с функцией самоликвидации.

ВСУ пытаются организовать логистику с помощью наземных роботизированных комплексов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие минируют подступы к Красному Лиману, чтобы полностью нарушить снабжение ВСУ, при этом используются мины собственного производства с функцией самоликвидации, рассказал командир отделения взвода специального минирования 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Арчи.

"Наша основная задача – это полностью блокировать весь город, чтобы не было подступа противника, получается, по логистике, чтобы никто не мог, в принципе, из пехоты зайти. Ну и также, как раз, нарушение логистики в сам город, то есть вся окружная часть", - сказал Арчи на видео Минобороны РФ.

ВСУ пытаются организовать логистику подвозами на наземных роботизированных комплексах (НРТК), отметил он.