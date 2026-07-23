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ЕС ввел санкции против помощника Мединского и Дегтярева - РИА Новости, 23.07.2026
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23:07 23.07.2026 (обновлено: 23:12 23.07.2026) дополняется ...
ЕС ввел санкции против помощника Мединского и Дегтярева

Под санкции ЕС попали помощник президента РФ Мединский и министр спорта Дегтярев

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента РФ Владимира Мединского.
  • В новый пакет санкций также включен министр спорта Михаил Дегтярев.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента РФ Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева, следует из опубликованного официального журнала ЕС.
«

"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)... Владимир Ростиславович Мединский... Михаил Владимирович Дегтярев", - сказано в документе.

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