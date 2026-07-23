ЕС ввел санкции против помощника Мединского и Дегтярева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента РФ Владимира Мединского.
- В новый пакет санкций также включен министр спорта Михаил Дегтярев.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз добавил в новый пакет санкций помощника президента РФ Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева, следует из опубликованного официального журнала ЕС.
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"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.)... Владимир Ростиславович Мединский... Михаил Владимирович Дегтярев", - сказано в документе.