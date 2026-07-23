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В Австрии назвали новые санкции против России путем к бесконечной войне - РИА Новости, 23.07.2026
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22:39 23.07.2026
В Австрии назвали новые санкции против России путем к бесконечной войне

Австрийский депутат Вилимски: новые санкции ЕС ведут к бесконечной войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России.
  • Новые санкции предусматривают ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов.
  • Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что новые санкции не приближают окончание конфликта, а лишь затягивают его.
ВЕНА, 23 июл - НИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России не приближают окончание конфликта, а лишь затягивают его, это путь к "бесконечной войне", заявил глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски, комментируя согласование 21-го пакета ограничительных мер.
Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России. По данным Еврокомиссии, он предусматривает новые ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас после согласования пакета заявила, что Евросоюз уже приступил к подготовке следующих санкционных мер против России.
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"Бесконечные санкции ведут к бесконечной войне", - заявил депутат, его слова приводятся в релизе АПС.
Как напомнили представители партии, австрийские правые на протяжении многих лет выступают "за прекращение провальной санкционной политики и кардинальную смену курса в пользу серьезных дипломатических усилий".
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"Тот, кто считает, что именно 21-й пакет санкций принесет тот перелом, которого не смогли добиться предыдущие двадцать пакетов, действует не только наивно, но и безответственно. Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении войны", - подчеркнул Вилимски.
Депутат напомнил, что экономические последствия все ощутимее сказываются на самой Европе и призвал положить конец безответственной санкционной спирали.
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