Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

В Австрии назвали новые санкции против России путем к бесконечной войне

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России.

Новые санкции предусматривают ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов.

Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что новые санкции не приближают окончание конфликта, а лишь затягивают его.

ВЕНА, 23 июл - НИА Новости. Новые санкции Евросоюза против России не приближают окончание конфликта, а лишь затягивают его, это путь к "бесконечной войне", заявил глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски, комментируя согласование 21-го пакета ограничительных мер.

Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России . По данным Еврокомиссии, он предусматривает новые ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас после согласования пакета заявила, что Евросоюз уже приступил к подготовке следующих санкционных мер против России.

"Бесконечные санкции ведут к бесконечной войне", - заявил депутат, его слова приводятся в релизе АПС.

Как напомнили представители партии, австрийские правые на протяжении многих лет выступают "за прекращение провальной санкционной политики и кардинальную смену курса в пользу серьезных дипломатических усилий".

« "Тот, кто считает, что именно 21-й пакет санкций принесет тот перелом, которого не смогли добиться предыдущие двадцать пакетов, действует не только наивно, но и безответственно. Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении войны", - подчеркнул Вилимски.

Депутат напомнил, что экономические последствия все ощутимее сказываются на самой Европе и призвал положить конец безответственной санкционной спирали.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.