Многоцелевой истребитель СУ-30СМ, пополнивший состав морской авиации Балтийского флота, на аэродроме в городе Черняховск Калининградской области

На учениях под Калининградом летчики уничтожили условный укрепрайон

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолеты Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации Балтийского флота уничтожили укрепрайон условного противника на полигоне в Калининградской области.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и до 10 самолетов.

Экипажи отработали задачи по огневой поддержке, уничтожению командных пунктов и бронетехники, а также воздушную разведку и боевое маневрирование.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Самолеты Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации Балтийского флота уничтожили укрепрайон условного противника на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтфлота.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 10 самолетов, а также несколько десятков единиц специальной аэродромной и военной техники.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщико в Су-2 4М морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары и выполнили стрельбу из пушечного вооружения по наземным целям на полигоне в Калининградской области", – говорится в сообщении.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению: огневой поддержке мотострелковых подразделений, уничтожению заглубленных командных пунктов, скопления бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

"После вскрытия наземной обстановки летчики выполнили полеты в заданный квадрат и провели прицельное бомбометание по мишеням с применением практических авиабомб П-50Т и ОФАБ-250. Задачи практического прицельного бомбометания летчики выполнили по мишенному полю в восточной части Калининградской области", - сообщила пресс-служба Балтфлота