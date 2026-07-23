Самолет ВВС США подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией.

Самолет передал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

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Согласно полетным данным, самолет передает код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия пока неизвестны.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.