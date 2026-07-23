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Самолет ВВС США подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией - РИА Новости, 23.07.2026
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04:48 23.07.2026
Самолет ВВС США подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Самолет ДРЛО США подал аварийный сигнал во время полета над Саудовской Аравией

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией.
  • Самолет передал код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о начале новых ударов против Ирана.
Согласно полетным данным, самолет передает код 7700, который обозначает общую аварийную ситуацию в полете. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия пока неизвестны.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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